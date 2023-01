Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Holzdiebstahl - Portemonnaie beim Einkaufen entwendet

Vogelsbergkreis (ots)

Holzdiebstahl

Alsfeld. Die Polizei bittet nach einem Holzdiebstahl um sachdienliche Hinweise. Die Tat ereignete sich zwischen Freitag (13.01.) und Montag (16.01.) auf einem an der Bundesstraße 254 zwischen Alsfeld und der Ortschaft Eudorf liegenden Holzsammelplatz. Hier wurden durch unbekannte Täter rund 30 Festmeter Fichtenholz im Wert von rund 3.000 Euro entwendet. Wie die circa fünf Meter langen Stämmen abtransportiert wurden, ist bislang nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Portemonnaie beim Einkaufen entwendet

Alsfeld. Unbekannte Täter entwendeten am Dienstag (17.01.), gegen 16.30 Uhr, eine schwarze Stofftasche samt Portemonnaie aus einem Einkaufswagen in einem Lebensmittelmarkt in der Straße "An der Au" und flüchteten.

Ihre Polizei rät:

- Lassen Sie Wertgegenstände niemals unbeobachtet und tragen sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Vorderseite um den Körper oder klemmen Sie sich diese unter den Arm - Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute. - Tragen Sie Geldbeutel, Handy und Co dicht am Körper, im besten Fall in den verschlossenen Innentaschen Ihrer Kleidung

Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell