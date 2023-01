POL-OH: Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus

Vogelsbergkreis (ots) - Homberg. Unbekannte Täter schlugen zwischen Samstag (14.01.), 11.30 Uhr, und Dienstag (17.01.), 17 Uhr, ein Fenster eines Kiosks in der Straße "Burgring" ein und gelangen so in das Innere des Gebäudes. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und flüchteten im Anschluss in unbekannte Richtung. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der ...

