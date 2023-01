POL-OH: Pressemeldung der Polizeistation Hünfeld

Vogelsbergkreis (ots) - Einbruch in Vereinsheim Alsfeld. In ein Sportheim im Seilweg in Leusel brachen Unbekannte in der Nacht zu Montag (16.01.) ein. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Auch die Höhe des entstandenen Sachschadens ist momentan noch unklar. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede ...

