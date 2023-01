Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl aus Garage - Versuchter Einbruch - Kennzeichendiebstahl - Versuchter Einbruch in Geschäft

Diebstahl aus Garage

Bad Hersfeld. Unbekannte verschafften sich am frühen Freitagmorgen (13.01.), gegen 3.20 Uhr, unbefugten Zutritt zu einer Garage in der Rosengasse. Mitsamt zwei Saugrobotern sowie einem Subwoofer im Gesamtwert von circa 250 Euro flüchteten die Täter schließlich unerkannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch

Bad Hersfeld. Durch Aufhebeln einer Hauseingangstür versuchten Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Wigbertstraße zu gelangen. Die Tür hielt jedoch stand, sodass lediglich Sachschaden von circa 50 Euro entstand. Der Einbruchsversuch wurde am Montagvormittag (16.01.) bemerkt. Eine genaue Tatzeit ist aktuell nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichendiebstahl

Philippsthal. Das vordere amtliche Kennzeichen HEF-MK 25 eines weißen Audi A3 entwendeten Unbekannte in der Nacht zu Freitag (13.01.). Zur Tatzeit stand das Auto auf einem Parkplatz in der Straße "Am Lehngarten". Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Geschäft

Bad Hersfeld. Ein Juwelier in der Straße "Lingsplatz" wurde am frühen Dienstagmorgen (17.01.), gegen 2.10 Uhr, Ziel unbekannter Täter. Diese versuchten ein Schaufenster des Geschäfts einzuschlagen. Die Verglasung hielt jedoch stand, sodass lediglich Sachschaden von etwa 500 Euro entstand. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

