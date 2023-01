POL-OH: Autokennzeichen gestohlen

Fulda (ots) - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall-Flucht mit verletzter Radfahrerin in Neuhof Am Montag, dem 16.01.2023, befuhr gg. 19:15 Uhr eine 64-jährige Frau aus Flieden mit ihrem Pedelec in Flieden die Magloser Straße in Fahrtrichtung Magdlos. In Höhe eines dortigen Imbisses bzw. einer Eisdiele wurde sie von einem Pkw überholt, der zu früh wieder nach rechts einscherte und dabei das Fahrrad der Fliedenerin ...

mehr