POL-OH: Verkehrsmeldungen für den Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

FD

Unfall

Künzell. Eine 18-jährige Mercedes-Fahrerin und ihr 17-jähriger Beifahrer - beide aus Fulda - sowie ein 61-jähriger VW-Fahrer aus Künzell wurden bei einem Unfall am Sonntag (15.01.) leicht verletzt. Der VW-Fahrer befuhr gegen 18.25 Uhr die Haunestraße aus Richtung Keuloser Straße kommend in Fahrtrichtung der Kreuzung "Am Haidhof". Die Mercedes-Fahrerin befuhr zeitgleich die Straße "Am Haidhof" in Richtung der Kreuzung Haunestraße. Als die 18-Jährige in den dortigen Kreuzungsbereich einfuhr, kam es nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen aus noch unklarer Ursache zum Zusammenstoß mit dem VW des 61-Jährigen. Die drei leichtverletzten Personen wurden mit einem Rettungswagen in ein Klinikum gebracht. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 14.000 Euro.

Polizeistation Fulda

HEF

Verkehrsunfallflucht

Bebra. Am Sonntag (15.01.), in der Zeit von 17.20 Uhr bis 20.15 Uhr, parkte ein VW-Caddy-Fahrer ordnungsgemäß in einer Parkbucht in der Karlstraße. Durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer wurde vermutlich beim Rangieren in oder aus der Parklücke der Außenspiegel der Beifahrerseite des VW beschädigt. Der entstandene Schaden beträgt rund 500 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Polizeistation Rotenburg a.d. Fulda

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld. In der Zeit von Samstag (14.01.), gegen 18 Uhr, bis Sonntag (15.01.), gegen 14:30 Uhr, beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug den ordnungsgemäß am Straßenrand der Straße "Am Hasenrain" in Heenes geparkten silbernen Fiat Punto einer 42-jährigen Frau aus Bad Hersfeld. Anschließend entfernte sich der Verursacher vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Polizeistation Bad Hersfeld

VB

Unfallflucht - Zeugen gesucht

Lauterbach. Am Sonntag (15.01.), gegen 16:50 Uhr, parkte ein Fahrer seinen Audi auf einem Parkplatz in der Langgasse in Fahrtrichtung zur Vogelsbergstraße. Als er etwa gegen 19:25 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er Beschädigungen am linken Außenspiegel fest. Der Sachschaden beträgt etwa 300 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Hinweise zum Unfallgeschehen erbittet die Polizeistation Lauterbach unter der Tel. 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei.hessen.de-onlinewache.

Polizeistation Lauterbach

