Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Sachbeschädigung - Diebstähle aus Pkw - Einbruch in Gartenhütte - Geldbörse gestohlen - Sachbeschädigung und Diebstahl

Vogelsbergkreis (ots)

Sachbeschädigung

Alsfeld. Unbekannte warfen in der Nacht zu Donnerstag (12.01.) eine Scheibe eines Gebäudes eines Schwimmbades in der Straße "An der Bleiche" ein. Hierdurch entstand Sachschaden von circa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstähle aus Pkw

Alsfeld. In der Nacht zu Freitag (13.01.) wurden drei Autos in Leusel und Angenrod zum Ziel unbekannter Täter.

Durch das Einschlagen von Scheiben verschafften sich die Täter unbefugten Zugang zu den Fahrzeuginnenräumen. Aus einem schwarzen VW Golf in der Taubengasse in Angenrod stahlen die Täter nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen nichts. Anders war es jedoch bei zwei Autos im Ortsteil Leusel: Aus einem weißen Audi Q5 in der Karlsbader Straße sowie einem schwarzen BMW 530d in der Breslauer Straße entwendeten die Langfinger je einen Geldbeutel samt noch unbekanntem Inhalt.

Ob die drei Taten - bei denen Gesamtsachschaden von rund 3.300 Euro entstand - miteinander in Verbindung stehen, ist aktuell noch unklar und Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Gartenhütte

Alsfeld. In der Nacht zu Freitag (13.01.) brachen Unbekannte in eine Gartenhütte in einer Kleingartensiedlung in der Straße "An den Hohlgärten" ein. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Die Täter verursachten jedoch Gesamtsachschaden von rund 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Geldbörse gestohlen

Lauterbach. Unbekannte entwendeten am Freitagabend (13.01.), zwischen 18 Uhr und 21 Uhr, eine Geldbörse aus einem Ablagefach einer Sport- und Erholungsstätte in der Straße "Am Sportfeld". Der genaue Wert des Diebesguts ist momentan noch nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sachbeschädigung und Diebstahl

Grebenhain. Insgesamt drei Stromverteilerkästen auf einem Wohnmobilstellplatz in der Hindenburgstraße in Ilbeshausen-Hochwaldhausen hebelten Unbekannte zwischen Samstag (07.01.) und Freitag (13.01.) auf. Anschließend entwendeten die Langfinger das darin befindliche Bargeld in Höhe eines niedrigen zweistelligen Betrags. Sie hinterließen außerdem etwa 300 Euro Sachschaden, bevor sie unerkannt in unbekannte Richtung flüchteten. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell