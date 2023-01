Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall

Alheim-Heinebach (ots)

Zu einem Auffahrunfall kam es am 13.01.2023 gegen 16.45 Uhr in der Nürnberger Straße. Ein 19-jähriger Mann aus Hergershausen und ein 29-jähriger Mann aus Heinebach befuhren in dieser Reihenfolge mit ihren Pkw die Nürnberger Straße in Richtung Morschen. Der Mann aus Hergershausen wollte nach links auf den Parkplatz eines Getränkemarktes abbiegen. Der hinter ihm fahrende Heinebacher bemerkte dies zu spät und fuhr auf. An beiden Pkw entstand jeweils Sachschaden in Höhe von 2000,- Euro.

gefertigt: PHK Möller

(Polizeistation Rotenburg)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell