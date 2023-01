POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Alsfeld

Vogelsbergkreis (ots) - Ladesäule aufgehebelt Alsfeld. Eine Ladesäule in der Ziegenhainer Straße im Ortsteil Eudorf hebelten Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag (12.01.) auf und entwendeten das darin befindliche Münzgeld in noch unbekannter Höhe. An der Ladesäule entstand Sachschaden von circa 3.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der ...

