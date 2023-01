Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

FD

Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht!

Fulda. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr am Donnerstag (12.01.), gegen 15:20 Uhr, den rechten von zwei Fahrspuren auf der Bardostraße aus Richtung Feuerwache kommend in Richtung Rosenbad. In Höhe des Rosenbads kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach den derzeit vorliegenden Erkenntnissen mit seinem Auto auf den linken Fahrstreifen und streifte dabei den dort fahrenden BMW einer 58-Jährigen. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle in Richtung Johannisstraße, ohne sich um den angerichteten Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bitte mit der Polizeistation Fulda Tel.: 0661/ 105-2300 oder -2301 in Verbindung zu setzten.

Polizeistation Fulda

HEF

Verkehrsunfallflucht

Rotenburg-Lispenhausen. Am Montag (02.01.), gegen 0 Uhr, parkte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Nürnbergerstraße auf einem dortigen Parkplatz aus. Dabei beschädigte er einen rechtsseitig stehenden Sicherungsschrank und verursachte rund 500 Euro Schaden. Der Verursacher entfernte sich dann unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Polizeistation Rotenburg a.d. Fulda

Leichtverletze Frau bei Verkehrsunfall

Bad Hersfeld. Am Donnerstag (12.01.), gegen 9 Uhr, befuhr ein 42-jähriger Mann aus Vogtei mit einem Lkw (bis 3,5 t) die Kolpingstraße aus Richtung der Straße "Am Obersberg" in Fahrtrichtung des Kreisels der Wippershainer Straße. Zur selben Zeit befuhr ein 79-jähriger Mann aus Bad Hersfeld mit einem Mercedes A200 d die Friedewalder Straße aus Richtung Petersberger Straße in Fahrtrichtung des Kreisels. Der 79-jährige Bad Hersfelder fuhr in den Kreisverkehr ein, passierte die erste Ausfahrt und beabsichtigte nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen in der zweiten Ausfahrt des Kreisverkehrs herauszufahren. Zum gleichen Zeitpunkt fuhr der wartepflichtige Lkw-Fahrer in den Kreisverkehr ein und stieß aus noch unklarer Ursache gegen den vorfahrtsberechtigten Mercedes. Es entstand Schaden in Höhe von circa 5.000 Euro. Die 42-jährige Mitfahrerin des Mercedes wurde bei dem Unfall leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Verkehrsunfall

Bad Hersfeld. Am Donnerstag (12.01.), gegen 16:50 Uhr, befuhr eine 57-jährige Frau aus Hauneck mit einem Mazda CX5 die Wigbertstraße in Richtung der Straße "Am Kurpark" und passierte dazu den Kreuzungsbereich zur Lullusstraße. Zur selben Zeit befuhr eine 78-jährige Frau aus Bad Hersfeld mit einem VW Tiguan die Lullusstraße und wollte nach derzeitigem Kenntnisstand nach links in die Wigbertstraße einbiegen. Aus noch unklarer Ursache kollidierte die 78-Jährige mit der vorfahrtsberechtigen 57-Jährigen. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 7.000 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

