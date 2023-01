Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Ladesäule aufgehebelt - E-Scooter gestohlen - Einbruch in Einfamilienhaus

Vogelsbergkreis (ots)

Ladesäule aufgehebelt

Alsfeld. Eine Ladesäule in der Ziegenhainer Straße im Ortsteil Eudorf hebelten Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag (12.01.) auf und entwendeten das darin befindliche Münzgeld in noch unbekannter Höhe. An der Ladesäule entstand Sachschaden von circa 3.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

E-Scooter gestohlen

Lauterbach. Aus dem Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Neuer Steinweg" stahlen Unbekannte am Mittwochabend (11.01.), zwischen 19 Uhr und 22.30 Uhr, einen schwarzen E-Scooter des Herstellers "EveMotion". Der Roller mit dem amtlichen Kennzeichen 253 MBC hat einen Wert von etwa 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Alsfeld. Am Donnerstag (12.01.), zwischen 16.45 Uhr und 19.45 Uhr, hebelten Unbekannte die Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Straße "In der Rambach" auf. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen betraten die Einbrecher das Gebäude aus bislang unklaren Gründen jedoch nicht. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell