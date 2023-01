POL-PPRP: Einbruch in Nagelstudio

Böhl-Iggelheim (ots) - Unbekannte brachen am Dienstag (03.01.2023), zwischen 13 Uhr und 19.30 Uhr, in ein Wohnhaus in der Fichtenstraße in Böhl-Iggelheim ein. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurden keine Gegenstände entwendet. Der Einbruch wurde vermutlich durch den Hund im Haus verhindert. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen. Rückfragen bitte an: ...

