Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Poppelsdorf: Kriminalpolizei ermittelt nach Mülltonnenbränden - Zeugen gesucht

Bonn (ots)

Am frühen Montagmorgen (04.07.2022) meldeten Zeugen der Bonner Polizei mehrere Mülltonnenbrände in der Sebastianstraße und der Carl-Troll-Straße in Poppelsdorf. Zur Tatzeit gegen 03:00 Uhr hatten bislang unbekannte Täter die Mülltonnen in Brand gesetzt. Nach ersten Feststellungen wurden dabei auch vier geparkte Autos und die Hausfassade eines Imbissrestaurants an der Sebastianstraße beschädigt. Durch den rechtzeitigen Einsatz der Feuerwehr kam es zu keinen Personenschäden. Eine unmittelbar von der Polizei eingeleitete Nahbereichsfahndung führte zur Kontrolle mehrerer Personen. Es ergaben sich aber auch Hinweise auf zwei mutmaßliche Tatverdächtige, die nicht mehr angetroffen werden konnten.

Das zuständige Kriminalkommissariat 11 hat die Ermittlungen zu den Bränden aufgenommen. Die Ermittler fragen: Wem sind verdächtige Personen in der Nähe der Brandorte aufgefallen oder wer kann Hinweise zum Tatgeschehen geben? Zeugen werden gebeten, sich unter 0228 15-0 oder per E-Mail an KK11.Bonn@polizei.nrw.de bei den Brandermittlern zu melden.

