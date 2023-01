Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Zwei Einbrüche in Schifferstadt

Schifferstadt (ots)

Die Kriminalpolizei registrierte am Dienstagnachmittag (03.01.2023) insgesamt zwei Einbrüche in Schifferstadt. Bei beiden Taten in der Schul- und Mühlstraße gelangten die Täter in die Wohnhäuser und entwendeten eine geringe Menge an Bargeld. Beim Einbruch in der Schulstraße wurden zwei Personen beobachtet, wie diese vom Anwesen wegrannten. Die Kriminalpolizei ermittelt derzeit, ob ein Tatzusammenhang besteht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell