Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brand in Tiefgarage

Ludwigshafen (ots)

Vermutlich eine weggeworfene Zigarette war der Auslöser für ein Feuer in einer Tiefgarage in der Abteistraße am Dienstagabend (03.01.2023, 20.20 Uhr). Das Feuer brach im Bereich eines leeren Garagenabteil der Tiefgarage aus. Nach ersten Erkenntnissen wurde das Feuer durch eine noch glimmende Zigarette ausgelöst. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Weitere sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

