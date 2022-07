Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Zigarettenautomat in Delmenhorst aufgebrochen +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Personen haben am Dienstag, 12. Juli 2022, einen Zigarettenautomaten in der Düsternortstraße in Delmenhorst aufgebrochen.

Dabei hebelten sie den Automaten zwischen 0:00 und 10:00 Uhr auf und entnahmen eine bislang unbekannte Menge Tabakwaren. Der entstandene Schaden am Automaten wurde auf etwa 200 Euro geschätzt.

Wer Angaben zu verdächtigen Personen geben kann, wird gebeten, sich unter 04221/1559-0 mit der Polizei Delmenhorst in Verbindung zu setzen.

