POL-PDNR: Brand im Vorteilcenter Asbach, couragierter Löscheinsatz der Mitarbeiter

Datzeroth (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag ist in der Au in Datzeroth durch unbekannte Täter ein Aufstellpool beschädigt worden. Der / die Täter entfernten eine Metallkette des Gartentors und begaben sich auf das Anwesen der Geschädigten. Dort ist die Poolplane aufgeschnitten und die Poolwand mit mehreren Stichen durchgestochen worden. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: ...

