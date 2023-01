Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Hünfeld

Fulda (ots)

Verkehrsunfall mit Schwerverletztem: Kollision zwischen Lkw-Anhänger und Pkw

Am Do., 12.01.23, gegen 09.55 Uhr befuhr ein 56-Jähriger aus der Gemeinde Burghaun mit seinem Lkw-Gespann auf der B 84 von Rasdorf kommend, in Richtung Buttlar. Ein 73-jähriger aus der Gemeinde Buttlar fuhr mit seinem Pkw in entgegengesetzter Richtung. Unmittelbar vor der Landesgrenze Thüringen blockierten die Bremsen des Anhängers aus bisher ungeklärter Ursache, sodass dieser in den Gegenverkehr ausbrach. Der Lkw-Anhänger kollidierte mit dem entgegenkommenden Pkw welcher im Anschluss gegen die dortige Schutzplanke abgewiesen wurde.

Der Pkw-Fahrer wurde schwer verletzt.

Am Pkw, Lkw-Anhänger und der Schutzplanke entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von etwa 26000 Euro.

Die Bundesstraße war der erforderlichen Bergungsarbeiten mehrere Stunden voll gesperrt.

Krimmel, POK

