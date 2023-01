POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Hilders

Fulda (ots) - Fulda. Am Donnerstag (12.01.), gegen 0.55 Uhr, kam es in der Magdeburger Straße zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus. Als die Einsatzkräfte am Brandort eintrafen, brannte es in einer Wohnung im Dachgeschoss. Durch ein schnelles Einschreiten der Feuerwehr konnte der Brand frühzeitig gelöscht werden. Verletzt wurde nach derzeitigen Erkenntnissen niemand. Warum das Feuer ausbrach, ist derzeit noch unklar und Bestandteil der weiteren Ermittlungen der ...

