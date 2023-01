Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zeugenaufruf: Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Bebra-Blankenheim. Am Donnerstag (12.01.), gegen 8.40 Uhr, befuhr nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen ein unbekannter Verkehrsteilnehmer die B 27 aus Richtung Bebra kommend in Richtung Bad Hersfeld. In Höhe der Aus- beziehungsweise Auffahrt Blankenheim fuhr er vom Einfädelungsstreifen auf die Bundesstraße und bremste sofort stark ab, um vermutlich einem vorrausfahrenden Fahrzeug das Auffahren auf die B27 zu ermöglichen. Eine nachfolgende 40-jährige Skoda-Fahrerin aus Bebra konnte noch rechtzeig bremsen, so dass es nicht zu einem Zusammenstoß kam. Eine weitere ihr folgende 23-jährige Renault-Fahrerin konnte jedoch nicht mehr rechtzeitig anhalten und es kam zum Aufprall auf den Skoda. Auch ein 26-jähriger Fiat-Fahrer, eine 38-jährige Skoda-Fahrerin und ein 69-jähriger VW-Fahrer - alle aus Bebra -, welche sich hinter der Renault-Fahrerin befanden, fuhren hintereinander auf die jeweils vorausfahrenden Pkw auf. Die 23-Jährige sowie 38-Jährige wurden leicht verletzt. Der Renault war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Unbekannte Verkehrsteilnehmer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand Gesamtschaden von etwa 7.400 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Polizeistation Rotenburg a.d. Fulda

