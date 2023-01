Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

FD

Unfall zwischen zwei Pkw

Petersberg. Sachschaden in Höhe von rund 11.000 Euro entstand bei einem Unfall am Mittwoch (11.01.). Ein 51-jähriger Skoda-Fahrer befuhr gegen 14.30 Uhr den überdachten Bereich des Parkplatzes eines Baumarktes in der Justus-Liebig-Straße. Hierbei kam es aus bislang unklarer Ursache im dortigen Kreuzungsbereich zu einem Zusammenstoß mit einer von rechts kommenden 74-jährigen Mitsubishi-Fahrerin. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Auffahrunfall

Dietershausen. Am Donnerstagmorgen (12.01.), gegen 7.10 Uhr, kam es auf der L3258 zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Eine 22-jährige Frau aus Engelhelms fuhr mit ihrem VW Tiguan die Landstraße von Dietershausen kommend in Richtung Weyhers. Im Bereich des Ortsausgangs Weyhers fuhr die Frau aus bisher unbekannten Gründen auf einen am Fahrbahnrand geparkten Lkw auf. Sie wurde dabei leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der entstandene Sachschaden liegt im fünfstelligen Bereich.

Polizeistation Fulda

HEF

Schwerer Verkehrsunfall auf der A4

Hönebach. Am Mittwoch (11.01.), gegen 7.35 Uhr, kam es auf der A 4 - kurz vor der Anschlussstelle Hönebach - zu einem Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person.

Ein 78-jähriger Fahrer aus dem Landkreis Uckermark (Brandenburg) befuhr mit seinem Pkw den rechten Fahrstreifen der zweispurigen BAB 4 von Dresden kommend in Richtung Kirchheim. Nach derzeitigen Erkenntnissen war der Brandenburger dabei einen Lkw zu überholen, als er aus noch unklarer Ursache auf diesen auffuhr.

Ersthelfer befreiten den schwerverletzten Fahrer aus seinem Fahrzeug. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der rechte Fahrstreifen war aufgrund der Rettungs- und Reinigungsarbeiten für rund zwei Stunden gesperrt. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 35.000 Euro geschätzt.

Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld

Auffahrunfall

Heringen. Am Donnerstag (12.01.), gegen 4:50 Uhr, befuhren eine 54-jährige Frau aus Heringen mit einem roten VW Golf und ein 22-jähriger Mann - ebenfalls aus Heringen - mit einem grauen VW Golf GTI die Landstraße 3255 aus Heringen kommend in Fahrtrichtung Herfa. In Höhe der Unfallstelle musste die 54-jährige Frau ihren roten Golf nach derzeitigen Erkenntnissen verkehrsbedingt abbremsen. Dies erkannte der nachfolgende 22-jährige Mann vermutlich zu spät und fuhr mit seinem grauen Golf auf den roten VW auf. Alle drei Insassen des roten Fahrzeugs klagten über leichte Schmerzen und begaben sich eigenständig in ärztliche Behandlung. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 7.000 Euro.

Nach Verkehrsunfall auf Parkplatz - Zeugen gesucht!

Philippsthal. Am Mittwoch (11.01.), gegen 12 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Ulsterstraße zu einem Unfall beim Ausparken. Dabei stießen ein 19-jähriger Philippsthaler mit einem Mercedes C200 und eine 45-jährige Frau aus Gerstungen mit einem Toyota RAV4 zusammen. An beiden Fahrzeugen entstand Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs sucht die Polizei nun nach Zeugen. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden daher gebeten, sich bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Verkehrsunfallflucht - Zaun beschädigt!

Bad Hersfeld. Am Sonntag (08.01.), gegen 5 Uhr, befuhr ein bislang unbekanntes Fahrzeug die Straße "Am Steffen" in Fahrtrichtung "Beckersgraben" und wollte nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen auf Höhe der Hausnummer 5 rückwärts auf der Fahrbahn wenden, um die Fahrt stadteinwärts fortzusetzen. Bei dem Wendemanöver beschädigte der Fahrzeugführer den Zaun einer Grundstückseinfahrt. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von circa 600 Euro. Hinweise zum Unfallverursacher bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Polizeistation Bad Hersfeld

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell