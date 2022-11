Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Abfahrt Stotel der BAB27 in Richtung Wesertunnel nach LKW Unfall gesperrt (Lichtbild in der Anlage)

Bild-Infos

Download

Cuxhaven (ots)

Loxstedt/BAB27. Am heutigen Montag kam gegen 12:30 Uhr der Fahrzeugführer eines Sattelzuges in der Abfahrt Stotel in Richtung Bundesstraße 437 nach links von Fahrbahn ab und kollidierte mit der Seitenschutzplanke. Der voll beladene Sattelzug droht hierbei nach links zu stürzen. Die Abfahrt Stotel ist in Richtung Bundesstraße 437 derzeit gesperrt. Die Sperrung wird aufgrund der aufwändigen Bergung mehrere Stunden in Anspruch nehmen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell