POL-CUX: Verkehrsunfallfluchten auf der BAB27

Cuxhaven (ots) - Cuxhaven. Bereits am 28.10.2022 kam es gegen 14:30 Uhr auf Höhe der Hausnummer 72 in der Straße Süderwisch in Cuxhaven zu einem Brand eines Altkleidercontainers. Der Inhalt wurde hierbei durch bislang unbekannte Täter in Brand gesteckt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Cuxhaven (Telefon 04721 5730) zu melden. Rückfragen bitte an: ...

mehr