Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Freitag, 13. Mai 2022:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: PKW Reifen zerstochen

Freitag, 06.05.2022, bis Samstag, 07.05.2022

Bereits am vergangenen Wochenende wurde der linke vordere Reifen eines zum Parken in der Wallstraße in Wolfenbüttel abgestellten Opel Astra von bislang unbekannten Tätern zerstochen. Der entstandene Schaden wird mit rund 170 Euro angegeben. Hinweise: 05331 / 933-0.

