POL-LB: Ditzingen: Zeugenaufruf nach Buntmetalldiebstahl

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Freitag, 17:30 Uhr und Samstag, 13:30 Uhr, gelangten bisher unbekannte Täter auf das Gelände einer Firma in der Siemensstraße. Dort wurde ein verschlossener Container, welcher als Lager für Metallwertabfall benutzt wird, aufgebrochen und das darin gelagerte Kupfer entwendet. Es handelte sich um etwa sechs Tonnen Kupfer in verschiedenen Größen und Verarbeitungszuständen. Der Wert des Diebesgutes beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro. Zum Abtransport des Diebesgutes müsste ein Fahrzeug mit geeigneter Ladefläche verwendet worden sein. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ditzingen, Telefonnummer: 07156 43520, in Verbindung zu setzen.

