Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Lagerhalle - Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Kirchlengern (ots)

(jd) Ein Zeuge bemerkte am Freitag (14.10.), um 12.30 Uhr einen Mazda mit Osnabrücker Zulassung auf einem Grundstück an der Lange Straße. Das Tor einer dortigen Halle war augenscheinlich gewaltsam geöffnet worden und ein bis dahin Unbekannter trug Gegenstände aus der Halle in den davor geparkten Pkw. Der Zeuge verständigte die Mieter der Halle und die Polizei wurde alarmiert. Beim Eintreffen der Beamten stellten diese fest, dass der Mann, ein 24-jähriger Meller, augenscheinlich deutlich alkoholisiert war. Der bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getretene Mann verfügt nicht über eine gültige Fahrerlaubnis. Das Kennzeichen an dem Mazda gehört zudem eigentlich zu einem Nissan, der bereits vor einiger Zeit stillgelegt wurde. Nachdem ein Atemalkoholtest positiv ausschlug, ordnete die Staatsanwaltschaft eine Blutprobe an. Da der Mann aktuell nicht über einen festen Wohnsitz verfügt, wurde er aufgrund möglicher Fluchtgefahr dem Herforder Gewahrsam zugeführt. Bei ihm wurde mögliches weiteres Diebesgut, beispielsweise ein Mobiltelefon, aufgefunden und durch die Beamten sichergestellt. Er muss sich nun wegen diverser Delikte, unter anderem wegen Einbruchs sowie Trunkenheit im Straßenverkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung verantworten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell