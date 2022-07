Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen - Versuchter Raub in Wohnung

Lippe (ots)

(RB) Am Freitagabend gegen 22:10 Uhr wurde ein 33-jähriger Oerlinghauser aus der Straße Auf dem Röden Opfer eines versuchten Raubes. 2 Unbekannte drangen gewaltsam in seine Wohnung ein, schlugen auf ihn ein und forderten Bargeld. Als der 33-Jährige lautstark um Hilfe rief, ließen die Täter von ihm ab und flüchteten in unbekannte Richtung. Eine Beschreibung der Täter liegt nicht vor. Zeugen werden gebeten insbesondere Hinweise zu den Tätern und/oder verdächtigen Wahrnehmungen rund um die Tatzeit und den Tatort an das Kriminalkommissariat 2 der Polizei Lippe zu melden unter Tel.: 05231 / 609-0.

