Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Beim Gassigang handgreiflich geworden.

Lippe (ots)

Donnerstagmorgen (30. Juni 2022) ging eine 74-jährige Frau mit ihrem Hund auf dem Friedhof "Obernberg" am Gröchteweg spazieren. Gegen 8:30 Uhr begegnete ihr ein bislang unbekannter Mann, der ebenfalls einen Hund an der Lene führte. Der Mann ging ohne Grund auf die Dame zu, beleidigte sie und stieß sie zu Boden. Dabei wurde die Frau leicht verletzt. Der Täter wird folgendermaßen beschrieben: Europäischer Phänotypus, ca. 50 - 60 Jahre alt, 190 - 200 cm groß, blondes und zur Seite gekämmtes Haar mit athletischer Figur. Er soll mit einer beigen ¾ Cargohose und einem bunten T-Shirt bekleidet gewesen sein. Seinen kniehohen, braun-weißen Hund führte er an einer roten, sehr dicken Leine. Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Hinweise auf die Identität des Täters geben können, melden sich bitte unter 05222 98180 bei der Kripo in Bad Salzuflen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell