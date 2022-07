POL-LIP: Detmold. Motorradfahrer bei Auffahrunfall verletzt.

Polizei Lippe

Donnerstag (30. Juni 2022) befuhr eine 44-jährige Frau mit ihrem Ford die Straße Gelskamp. Um eine Angehörige ins Auto steigen zu lassen, hielt sie ihr Fahrzeug gegen 17 Uhr am rechten Fahrbahnrand. Das erkannte der ihr folgende 41-jährige Motorradfahrer offenbar zu spät. Er fuhr mit seiner BMW auf den Ford auf und stürzte. Dabei zog er sich Verletzungen zu, die im Klinikum behandelt werden mussten. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro. Zeugen des Unfalls melden sich bitte unter 05231 6090 beim Verkehrskommissariat.

