POL-LIP: Lügde. Holztor brennt - Hinweise auf Brandstifter erbeten.

Lippe (ots) - Einbrecher verschafften sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (28. - 29. Juni 2022) gewaltsam Zugang zu dem Imbisswagen, der am Haupteingang des Toom-Marktes an der Detmolder Straße steht. Die Täter brachen eine Tür auf und suchten in dem Wagen nach Wertgegenständen. Vermutlich machten sie keine Beute. Ihre Hinweise zu dem Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter 05231 6090 entgegen. ...

