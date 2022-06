Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Eigentümer verhindert Diebstahl seines Motorrollers.

Lippe (ots)

Drei Jugendliche haben am frühen Donnerstagmorgen (30.06.2022) versucht einen Motorroller von einem Grundstück an der Richthofenstraße zu stehlen. Gegen 1:10 Uhr hörte man im Haushalt des Eigentümers Geräusche, so dass der 45-jährige Besitzer des Zweirades nachschaute. Dabei sah er, dass drei Jugendliche seinen weißen Motorroller der Marke Peugeot gestohlen hatten. Die drei schoben den Roller entlang der Richthofenstraße in Richtung der Innenstadt. Als die Täter den 45-Jährigen wahrnahmen, ließen sie den Roller zurück und flüchteten. Alle drei waren zwischen 15 - 17 Jahre alt und dunkel gekleidet. Einer hatte einen "Lockenkopf". Ihre Hinweise dazu richten Sie bitte unter 05261 9330 an das Kriminalkommissariat in Lemgo.

