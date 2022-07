POL-LIP: Bad Salzuflen. Laterne beschädigt und abgehauen.

Lippe (ots) - Am frühen Donnerstagmorgen (30. Juni 2022) brannte das Holztor einer Scheune an der Hohenborner Straße. Einem zufällig vorbeikommenden Mann ist es zu verdanken, dass sich das Feuer nicht weiter ausbreiten konnte. Dieser nahm gegen 2 Uhr Brandgeruch wahr und schaute nach. Er alarmierte umgehend die Feuerwehr, die den Brand schnell löschen konnte. Unbekannte hatten das Tor in Brand gesetzt. Hinweise zu der ...

