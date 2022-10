POL-HF: Körperverletzung und Raub - Mehrere Personen gehen Jugendliche aus Löhne an

Herford (ots) - (fl) Am Samstagmorgen, gegen 10 Uhr, ereignete sich bei einer Firma in der Füllenbruchstraße ein Arbeitsunfall. Dabei wurde ein 22-jähriger Herforder so schwer am Bein verletzt, dass er mittels eines Rettungshubschraubers in eine Spezialklinik transportiert werden musste. Zur Feststellung der genauen Unfallursache übernimmt die Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen. Rückfragen bitte an: ...

