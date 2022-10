Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Ausweichmanöver führte zum Unfall- Beteiligter gesucht

Bünde (ots)

(sls) Am späten Donnerstagabend (13.10.) mussten Polizeibeamte einen Verkehrsunfall am Hederkottenweg in Bünde aufnehmen. Nach Angaben eines 64-Jährigen aus Kirchlengern befuhr dieser gegen 22.05 Uhr den Hederkottenweg in Richtung Südlenger Straße. Als er sich mit einem schwarzen Seat in Höhe der Hausnummer 29 an einen rechtsseitig geparkten grauen Audi vorbeifahren wollte, kam ihm ein bislang unbekannter Fahrzeugführer entgegen. Um einen Zusammenstoß mit dem Gegenverkehr zu vermeiden, musste der 64-Jährige nach rechts ausweichen. Hierbei stieß er gegen den geparkten Audi und beschädigte diesen an der linken Seite. Der Fahrer des weißen Pkw setzte seine Fahrt fort, ohnü,e sich um den Unfall oder einen Personalienaustausch zu kümmern. Der Schaden an beiden Fahrzeugen wird auf ca. 4.000 Euro geschätzt. Wir sind auf der Suche nach dem weiteren Beteiligten, der sich zur Unfallzeit auf dem Hederkottenweg befunden hat oder auch nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zum weiterfahrenden weißen Pkw machen können. Hinweise werden beim Verkehrskommissariat unter der Telefonnummer 05221-8880 entgegen genommen.

