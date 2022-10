POL-HF: Arbeitsunfall erfordert Rettungshubschraubereinsatz

Bünde (ots) - (sls) Am späten Donnerstagabend (13.10.) mussten Polizeibeamte einen Verkehrsunfall am Hederkottenweg in Bünde aufnehmen. Nach Angaben eines 64-Jährigen aus Kirchlengern befuhr dieser gegen 22.05 Uhr den Hederkottenweg in Richtung Südlenger Straße. Als er sich mit einem schwarzen Seat in Höhe der Hausnummer 29 an einen rechtsseitig geparkten grauen Audi vorbeifahren wollte, kam ihm ein bislang ...

