Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Bauerngehöft- Elektronische Geräte als Diebesgut

Herford (ots)

(sls) In der Nacht zu Donnerstag (13.10.) stellte der Bewohner eines Bauernhauses an der Bielefelder Straße fest, das bislang Unbekannte in das Haus eindrangen und elektronische Geräte mitnahmen. Gegen 02.20 Uhr wurde der 58-jährige Geschädigte in seinem am Stadtrand liegenden Hof wach und bemerkte, dass mehrere vorher verschlossene Türen plötzlich offen standen und eine der Türen sogar mit einer Fußmatte blockiert wurde, damit diese sich nicht automatisch schließt. Bei der anschließenden Nachschau stellte er fest, dass ein Ipad und eine dazugehörende extra Tastatur mitgenommen wurden. Anhand der ersten Spurensicherung ist davon auszugehen, dass der/die Täter durch ein auf Kipp stehendes Fenster in das Haus gelangten und dieses nach Wertgegenständen durchsuchten. Über einen anliegenden Acker gelangten die Unbekannten zum Haus und flüchteten anschließend wieder in die Richtung. Die Kriminalpolizei hat mit der Auswertung von weiterem Spurenmaterial begonnen und ist auf der Suche nach weiteren Zeugen. Wer hat in der Zeit von 00.00 Uhr und 2.20 Uhr verdächtige Personen oder auch Fahrzeuge im Bereich des Tatortes gesehen und kann Angaben dazu machen. Bitte melden Sie sich bei der Kriminalpolizei Herford unter der Telefonnummer 05221-8880.

