Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mit Elektrorollstuhl vom Weg abgekommen - 87-Jähriger schwer verletzt

Stuttgart-Münster (ots)

Ein 87 Jahre alter Mann ist am Montag (15.08.2022) mit seinem Elektrorollstuhl an der Neckartalstraße vom Weg abgekommen und gestürzt. Der 87-Jährige war gegen 13.15 Uhr auf dem Geh- und Radweg des Neckardamms in Richtung Münster unterwegs, als er auf Höhe der Hausnummer 242 nach rechts von der Fahrbahn abkam, mehrere Meter die Uferböschung hinabfuhr und aus dem Rollstuhl fiel. Kräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes retteten den Mann und brachten ihn zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus.

