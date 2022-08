Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Dreiste Diebe stehlen Navigationsgerät und Autositze - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Montag (15.08.2022) an der Zazenhäuser Straße aus einem geparkten Mercedes V220d das Navigationsgerät sowie Autositze im Wert von mehreren Tausend Euro ausgebaut und gestohlen. Die dreisten Diebe schlugen zwischen 22.00 Uhr und 08.00 Uhr eine Seitenscheibe ein und gelangten so in das Fahrzeug. Nachdem sie das Navigationsgerät sowie sieben schwarze Ledersitze ausgebaut hatten, flüchteten sie unerkannt. Der Mercedes wies zudem auf allen Seiten Kratzer sowie eine Delle auf der Motorhaube auf, die mutmaßlich von den Tätern stammen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903700 an das Polizeirevier 7 Ludwigsburger Straße zu wenden.

