POL-NOM: Ohne Führerschein, aber unter BtM-Einfluss gefahren

Northeim (ots) - Northeim, Sollingtor Kreisel/ Medenheimer Straße, Montag, 15.08.2022, 13.30 -15.45 Uhr NORTHEIM (Wol) - Demonstration führt zu Verkehrsbehinderungen. Am Montag kam es zu einer Spontanversammlung des Veranstalters "LandSchafftVerbindung". Die Demonstration wurde bei der Stadt Northeim unter dem Thema "landwirtschaftliches Nutzungsverbot für Landschaftsschutzgebiete" am selben Tag angemeldet. Um 13.30 Uhr blockierten 13 Traktoren den Kreisel am ...

mehr