Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Gaststättenbesucher geschlagen und offenbar bestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mühlhausen (ots)

Mehrere Unbekannte haben am frühen Montagmorgen (15.08.2022) einen 29 Jahre alten Besucher einer Gaststätte am Flamingoweg niedergeschlagen und dabei offenbar dessen Geldbörse gestohlen. Der 29-Jährige geriet gegen 03.20 Uhr in der Gaststätte mit mehreren Personen in einen Streit, der sich dann vor die Gaststätte verlagerte. Nachdem die Unbekannten geflüchtet waren, stellte der 29-Jährige fest, dass seine Geldbörse fehlt. Rettungskräfte kümmerten sich um den alkoholisierten Verletzten und brachten ihn in ein Krankenhaus. Eine Beschreibung der Männer liegt nicht vor. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell