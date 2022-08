Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Schuhe gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Unbekannte haben am frühen Samstagmorgen (13.08.2022) zwischen 01.00 Uhr und 09.45 Uhr aus einem Ladengeschäft an der Hirschstraße Schuhe und Bargeld im Wert von mehreren Zehntausend Euro gestohlen. Die Täter brachen auf der Gebäuderückseite eine schwere Stahltüre auf und gelangten so in den Verkaufsraum. Hier durchwühlten sie Schränke, Regale und die Auslagen und flüchteten mit den Sportschuhen sowie mit dem Bargeld. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903100 an das Polizeirevier 1 Theodor-Heuss-Straße zu wenden.

