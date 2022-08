Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Ladendieb wird handgreiflich und flüchtet

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein unbekannter Mann ist am Samstagnachmittag (13.08.2022) von einer Verkäuferin dabei beobachtet worden, wie er einen Kopfhörer mit Zubehör in einem Drogeriemarkt an der Wildunger Straße an sich nahm und einsteckte. Der Unbekannte hatte den Kopfhörer gegen 17.25 Uhr aus der Verpackung genommen und eingesteckt. Als dieser von einer 38 Jahre alten Verkäuferin angesprochen wurde, gab er den Kopfhörer zunächst zurück. Sie forderte den Mann auf mit ins Büro zu kommen. Hierauf packte der Mann die Frau am Handgelenk, schubste diese von sich weg und flüchtete mit dem Kopfhörer, dem Ladekabel und einem Spielball für Kinder im Wert von zirka 20 Euro aus dem Ladengeschäft. Bei dem Unbekannten soll es sich um einen 20 bis 30 Jahre alten Mann mit Vollbart handeln. Bekleidet war dieser mit einem karierten Hemd, einer dunklen Hose und einer Basecap. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell