POL-S: Sparschwein zerstört und Münzgeld gestohlen - Zeugen gesucht

Unbekannte sind in der Nacht zum Samstag (13.08.2022) in eine Gaststätte an der Pforzheimer Straße eingebrochen. Die Täter gelangten offenbar zwischen 23.45 und 07.45 Uhr über ein offenstehendes Fenster in die Gaststätte. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und stahlen neben drei hochwertigen Uhren auch Münzgeld aus einem Sparschwein, das sie zuvor zerstörten. Sie versuchten ebenfalls einen Zigarettenautomaten innerhalb der Gaststätte aufzuhebeln, scheiterten jedoch und flüchteten. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903800 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 8 Kärntner Straße zu melden.

