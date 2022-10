Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Gefährliche Körperverletzung durch Flaschenwurf -Versuch- ( kal )

Einbeck (ots)

Am Sonntag, den 09. Oktober 2022, 01:35 Uhr, wird aus einem fahrenden Pkw VW Golf 7 durch die Insassen in Richtung einer 18-jährigen Frau aus Dassel und eines 25-jährigen Mannes aus Einbeck im Stukenbrokpark verbal gepöbelt und anschließend eine Flasche in Richtung der Personen geworfen, ohne diese jedoch zu treffen. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat in Einbeck unter der Rufnummer 05561/94978-0 in Verbindung zu setzen.

