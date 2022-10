Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Gefährliche Körperverletzung ( kal )

Einbeck (ots)

Zu einer gefährlichen Körperverletzung kam es am Samstagabend gegen 20:30 Uhr auf dem Einbecker Eulenfest am sogenannten "Breakdancer" auf dem Möncheplatz. Dabei wurde das 23-jährige Opfer aus Northeim, nach eigenen Angaben, von ca. 6 Personen grundlos angegriffen und geschlagen. Die erlittenen Prellungen mussten im Krankenhaus behandelt werden. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat in Einbeck unter der Rufnummer 05561/94978-0 in Verbindung zu setzen.

