POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Diebstahl aus Lkw in Ganderkesee +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots) - Aufmerksame Zeugen haben am Sonntag, 31. Juli 2022, gegen 12:10 Uhr, einen Einbruch in einen verschlossenen Bauwagen beobachtet. Nachdem zwei Männer mit Werkzeugen in der Hand aus dem Bauwagen in der Liegnitzer Straße kamen, verständigten die Zeugen die Polizei. Diese konnte in unmittelbarer ...

mehr