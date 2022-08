POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Garagenbrand in Großenkneten

Delmenhorst (ots) - Ein Radfahrer, der einen Radweg in vorschriftswidriger Richtung befuhr ist am Montag, 01. August 2022, 13:50 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Nordenham leicht verletzt worden. Zur Unfallzeit befuhr eine 33-Jährige Nordenhamerin mit einem Mazda die Marktstraße in Richtung Hafenstraße. Auf diese wollte sie nach rechts in Richtung ...

mehr