Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person in Nordenham

Delmenhorst (ots)

Ein Radfahrer, der einen Radweg in vorschriftswidriger Richtung befuhr ist am Montag, 01. August 2022, 13:50 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Nordenham leicht verletzt worden.

Zur Unfallzeit befuhr eine 33-Jährige Nordenhamerin mit einem Mazda die Marktstraße in Richtung Hafenstraße. Auf diese wollte sie nach rechts in Richtung Deichgräfenstraße einfahren. Dabei übersah sie einen 29-Jährigen Mann aus Nordenham, der mit einem Rad den für ihn linken Radweg in Richtung Walther-Rathenau-Straße befuhr.

Der Radfahrer zog sich durch den Unfall eine Schürfwunde am Knie zu, verzichtete aber auf die Hinzuziehung eines Rettungswagens. Die entstandenen Sachschäden waren gering.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell