POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen in Berne

Zwei Personen wurden am Montag, 01. August 2022, 18:40 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Berne leicht verletzt.

Eine 62-jährige Frau aus Elsfleth befuhr mit einem Renault die B212 von Elsfleth in Richtung Berne und verließ diese nach dem Passieren der Huntebrücke, indem sie nach links auf die Schlüter Straße bog. In der folgenden Rechtskurve wollte sie geradeaus in die Straße 'Am Schlüterdeich' einfahren. Im Kurvenbereich kam es zum Zusammenstoß mit dem Opel einer 23-Jährigen aus Berne, die aus Richtung Neuenhuntorf kam und die Schlüter Straße weiter geradeaus in Richtung Berne befahren wollte.

Durch die Kollision erlitten beide Frauen leichte Verletzungen und wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gefahren. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Schäden wurden jeweils als Totalschaden eingestuft und auf etwa 8.000 Euro beziffert.

Da zunächst von schwereren Unfallfolgen und auch gegebenenfalls eingeklemmten Personen ausgegangen wurde, rückte die Freiwillige Feuerwehr Berne mit drei Fahrzeugen und zwölf Einsatzkräften aus. Sie unterstützten bei der Unfallaufnahme und verkehrslenkenden Maßnahmen und reinigten die Fahrbahn.

