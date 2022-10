POL-NOM: Handydiebstahl ( kal )

Einbeck (ots) - Am Samstag, dem 08. Oktober 2022, 12:55 Uhr, wird ein 30-jähriger Beschuldigter aus Einbeck in einem Einbecker Baumarkt dabei beobachtet, wie er mehrere Werkzeuge im Wert von ca. 1.000 Euro in einem mitgeführten Kinderwagen verstaut und anschließend versucht, den Baumarkt zu verlassen, ohne die Werkzeuge zu bezahlen. Dies kann dann jedoch durch einen Mitarbeiter verhindert werden. Eine Strafanzeige ist die Folge dieses Handelns. Rückfragen bitte an: ...

